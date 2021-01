SNA : UNE VIGNETTE POUR ACCÉDER AUX DÉCHETTERIES

A partir de lundi, une vignette à coller sur le pare-brise remplacera progressivement la carte d’accès à vos déchetteries de Seine Normandie Agglomération. Fluidifier l’accès aux déchetteries tout en réduisant le temps d’attente, analyser les quantités de déchets apportés, moderniser la gestion des données, faciliter la facturation des professionnels : autant d’objectifs qui ont conduit la communauté d’agglomération à adopter le système de vignettes pour l’accès à ses déchetteries.

Dès lundi, vous pouvez passer à la vignette, et au 1er mai, les anciennes cartes d’accès seront devenues totalement obsolètes. A cette date, vous devrez impérativement disposer de votre vignette (ou avoir effectué votre demande) pour pouvoir continuer à accéder et utiliser les services des déchetteries de La Chapelle-Longueville, Les Andelys, Gasny, Muids, Pacy-sur-Eure, Vernon et Vexin-sur-Epte.

Pour se procurer la vignette télécharger le formulaire en cliquant ici ou rendez vous à l’accueil de votre déchetterie pour disposer d’un formulaire papier.

Vous pourrez ensuite retirer votre vignette auprès de votre déchetterie de secteur, et la coller tout simplement sur votre pare-brise. Venir à la déchetterie deviendra alors plus simple, plus facile et plus rapide.

A noter : tous les habitants sont concernés, au même titre que les professionnels.

En optant pour ce système, SNA renforce et sécurise le contrôle d’accès à ses équipements, comme de nombreuses autres intercommunalités en France.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.sna27.fr.