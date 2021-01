YVELINES : MOBILISATION EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS EN DIFFICULTÉ

Le Secours populaire de mobilise pour les étudiants des Yvelines qui sont touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Privés de petits boulots, nombreux sont ceux qui sont aujourd’hui en situation de précarité.

Alors que la détresse est énorme parmi les étudiants, l’association caritative lance un élan de générosité en faveur des étudiants. Cela grâce à un partenariat avec la start-up To Good to Go, l’application française qui lutte contre le gaspillage alimentaire en mettant en relation des commerçants et des consommateurs pour vendre à petits prix des invendus.

Jusqu’à la fin mars, les étudiants en difficulté des Yvelines vont pouvoir bénéficier de paniers alimentaires offerts par la société Sycomore Asset Management, spécialisée dans la gestion de fonds. Pas moins de 3 000 bons d’achat sont disponibles sur l’application To Good to Go. Pour leur permettre d’obtenir ce coup de pouce, il leur suffit tout simplement remplir un questionnaire. La date butoir est fixée au 1er février.

Les bénévoles du Secours populaires se sont mobilisés en faveur des étudiants dès le premier confinement du printemps 2020. L’association s’est associée au Crous de Versailles afin de répertorier les étudiants en difficulté. Ensuite un soutien a été organisé en direction des jeunes installés dans sept résidences universitaires du département réparties dans les villes de Buc, Elancourt, Guyancourt, Versailles et Viroflay.

Des colis composés de produits de premières nécessité, entre autres des pâtes, du café ou encore des conserves leur ont été distribués. Au total pas moins de 346 étudiants ont été aidés et 522 colis ont été proposés entre mai 2020 et janvier 2021.

Pour plus de renseignements www.yvelines-infos.fr.