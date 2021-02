JOURNAL LUNDI 01 FÉVRIER 2021 00:00 / 8:12 1X

Lors de la Semaine Olympique et Paralympique, une journée se déroulera mardi 2 février au Vélodrome National de Saint Quentin en Yvelines (photo CD78).

TITRES :

– Faits divers : un important incendie a frappé un foyer pour migrants aux Mureaux.

– Grand Paris Seine et Oise : l’association UFC – Que choisir Val de Seine mènera une enquête de satisfaction concernant la collecte des déchets.

– Guerville : des pompiers ont effectué des entraînements de sauvetage sur un pylône.

– Limay : la ville lance le plan YES+ d’accompagnement des seniors.

– Interview de Charline Squitiero, cheffe de projet de la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) pour le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive Ile de France (CREPS IDF). Elle détaille le programme de cette Semaine, qui se déroule jusqu’au 6 février