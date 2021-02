JOURNAL LUNDI 01 FÉVRIER 2021 00:00 / 10:36 1X

La procureure de la République, Dominique Puechmaille, et le préfet de l’Eure, Jérôme Filippini, ont fait le bilan sur la sécurité dans le département en 2020.

TITRES:

– Fait divers : la SRPJ de Rouen a arrêté un go fast sur l’A13 dans l’Eure, plus de 40 kilogrammes de cannabis saisis.

– Vernon : des entreprises locales lancent « Actions transition »

– Les Andelys : une formation pour devenir technicien en fibre optique avec TP-MG Energies.

– Interview de Jérôme Filippini, Préfet de l’Eure, et de la Commissaire Alexandra Capogna. Bilan de la sécurité sur le département de l’Eure en 2020.