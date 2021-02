JOURNAL MERCREDI 03 FÉVRIER 2021 00:00 / 12:06 1X

Les adhérents de Sud éducation 78 lors de la grève du 26 janvier (photo Sud éducation 78).

TITRES :

– Faits divers : un homme a insulté et frappé des agents municipaux à Aubergenville.

– Mantes la Jolie : la Ville lance son Plan de Sauvegarde communal face à la crue de la Seine.

– Juziers : la commune s’engage dans la lutte contre le cancer.

– Scolarité : les lycées yvelinois pourraient accueillir 800 élèves supplémentaires d’ici à 2030.

– Interview de William, enseignant, Souad, accompagnante d’élèves en situation de handicap, et Véronique Hummel, professeure documentaliste, tous trois membres du syndicat Sud éducation 78. Ils reviennent sur leurs conditions de travail et leur situation en marge des deux grèves du 26 janvier et du 4 février.