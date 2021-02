YVELINES : PLUS D’ÉCOUTE POUR UNE MEILLEURE ORIENTATION AVEC ALLÔ AUTONOMIE

La promesse du Département est d’apporter aux Yvelinois plus d’écoute et une meilleure orientation. D’une part, grâce à la mise en place d’horaires étendus pour répondre aux sollicitations téléphoniques et mails, et d’autre part, grâce au renforcement de son équipe de téléconseillers dédiée aux questions relatives à l’autonomie.

Véritables professionnels de l’accueil, les téléconseillers Allô Autonomie ont été formés à l’orientation des publics seniors ou en situation de handicap. Depuis lundi, Allô Autonomie est joignable du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 16h30. Pour contacter Allô Autonomie, un seul numéro : 0 801 801 100 (prix d’un appel local)

Le Département des Yvelines accompagne tous les Yvelinois en mettant à leur disposition une offre de services complète, variée, moderne et adaptée. Allô Autonomie est joignable aussi par mail à l’adresse suivante : autonomie78@yvelines.fr.

Les demandes d’aides peuvent également être réalisées sur le site de l’interdépartementalité via des formulaires en ligne au sein de la rubrique Aides et Services.

En plus de son offre dématérialisée, le Département compte 6 pôles autonomie territoriaux (PAT) sur l’ensemble du territoire yvelinois. Ces pôles sont des guichets de proximité dont les missions sont d’accueillir, informer, orienter et évaluer les besoins des personnes âgées en situation de dépendance, ainsi que les personnes en situation de handicap pour les aider à mieux vivre au quotidien.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.yvelines-infos.fr.