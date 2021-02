JOURNAL VENDREDI 05 FÉVRIER 2021 00:00 / 9:46 1X

Le préfet de l’Eure, Jérôme Filippini, était venu à la rencontre des demandeurs d’asile à Gaillon.

TITRES:

– Fait divers : un homme condamné à 9 mois de prison ferme pour détention de stupéfiants à Evreux.

– Seine Normandie Agglomération : 3 classes de maternelle du territoire fermées à cause de la Covid-19.

– Département de l’Eure : des box à vélo installées à Vernon et Gaillon.

– Interview de Magali Lehouelleur, directrice d’hébergement pour ADOMA à Gaillon. Visite préfectorale Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile géré par ADOMA à Gaillon, pour faire un point sur l’accueil des demandeurs d’asile dans le département et les financements de l’Etat alloués sur le sujet.