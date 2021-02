YVELINES : DES WEB-ATELIERS POUR LES SALARIÉS AIDANTS

Le Département des Yvelines et ses partenaires de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie permettent aux salariés aidants des Yvelines de participer gratuitement à des ateliers d’allègement de leur charge mentale. Ils commencent aujourd’hui. Vous pouvez encore vous inscrire.

En France, près de 11 millions de personnes occupent une fonction d’aidant, soit environ une personne sur six. Dans les Yvelines, on estime à environ 230 000 le nombre de personnes qui soutiennent un proche fragilisé, en perte d’autonomie du fait de son âge, d’un handicap ou d’une maladie. Le profil type de l’aidant est une femme, de moins de 65 ans, en activité professionnelle.

Le Département des Yvelines a mis en place des solutions pour aider les aidants familiaux. Soutiens psychologiques, groupes de paroles, aide financière s’ajoutent aux services d’aide à domicile (portage des repas, aide-ménagères, télé assistance…) et de placements des personnes dépendantes dans des établissements d’accueil de jour proposant aussi des séjours courts.

A partir d’aujourd’hui, des ateliers, gratuits, sont ouverts aux proches aidants yvelinois qui doivent cumuler une vie professionnelle avec ce rôle d’aidant d’un parent malade ou handicapé.

Ces web-ateliers sont co-animés par les aidants-experts de My Teamily et les neuropsychologues du Réseau Mémoire Aloïs.

Ils concernent aussi bien les salariés des grandes entreprises que les indépendants ou les PME. Chaque aidant peut ainsi participer à un atelier dont l’approche neurocognitive lui permettra de comprendre l’impact de sa situation d’aidant sur son fonctionnement cognitif, de gérer son stress et éviter le burn-out, de préserver son développement professionnel et de trouver enfin, un équilibre durable entre sa vie professionnelle et sa vie privée.

Les prochains ateliers se dérouleront le vendredi 26 mars de 14h30 à 17h, le mardi 20 avril de 18h à 20h30, le samedi 29 mai de 10h à 12h30, le vendredi 18 juin de 12hà 14h30 et le vendredi 9 juillet de 14h30 à 17h.

Renseignements et inscriptions : via le site d’Aloïs Formation, par téléphone au 01 30 21 70 84 ou par email à contact@myteamily.com.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.yvelines-infos.fr.