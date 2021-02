YVELINES : LE NIVEAU DE LA SEINE RESTE PRÉOCCUPANT

La vigilance demeure dans la vallée de la Seine. Alors que le fleuve est sorti de son lit depuis maintenant une semaine, plusieurs secteurs sont inondés. Face au phénomène de crue, les communes et les habitants s’organisent afin de faire face à la montée des eaux.

Toutes les villes situées le long de la Seine sont touchées par cette crue. Les berges mais aussi les quais, des chaussées et des champs sont recouverts par plusieurs centimètres d’eau. Certaines habitations sont même menacées. Et les relevés effectués dimanche 7 février à la station de Poissy étaient édifiants : le niveau du fleuve a atteint 21,68 mètres, soit 4,68 mètres au-dessus de sa cote habituelle.

Ainsi de Mantes-la-Jolie à Conflans-Sainte-Honorine en passant par Poissy, Aubergenville, Vaux, Triel et Villennes, les mairies, qui appellent à la vigilance et à la prudence, ont activé leur plan communal de sauvegarde, dans le but de mettre en place des dispositifs de prévention. L’accès aux berges est interdit au public. Selon les endroits, afin de permettre aux habitants de rejoindre leur domicile, des passerelles ont été installées à l’aide planches et de parpaings mais aussi des mini-échafaudages métalliques.

Les habitants des îles de Juziers, Vaux, Poissy, Andrésy ou encore Villennes, ont également été invités à prendre leurs dispositions face à la montée des eaux dans leurs sous-sols. Alors que les quelques voies de circulation sont impraticables en voiture, parmi le millier d’habitants des îlots, certains se déplacent en barque.

Une campagne d’information a également été menée en direction des îliens. L’agglomération de Grand Paris Seine & Oise explique que des propriétaires peuvent être victimes de remontées d’eau par les réseaux d’assainissement. Par ailleurs afin de maintenir la collecte des déchets ménagers, des bacs et des bennes ont été mis à leur disposition dans des zones hors d’eau.

A Conflans-Sainte-Honorine, des mesures d’évacuation ont même été appliquées pour les occupants de la péniche Je Sers gérée par l’association la Pierre-Blanche qui œuvre en faveur des démunis. Durant la crue ils sont hébergés dans l’un des gymnases de la ville.

Et il va falloir patienter avant d’assister à une décrue. Vigicrue, le site de surveillance des cours d’eau, maintient la majorité des portions du fleuve en Ile-de-France en vigilance jaune. Il en est de même jusqu’à l’embouchure du Havre en Normandie.

Cette montée des eaux survient en raison de l’important niveau de plusieurs affluents, entre autre l’Oise et la Marne, qui se déversent dans le fleuve. En plus en raison des récentes intempéries, les sols sont gorgés d’eau.

Reste que si le niveau des cours d’eau est au-dessus de la normale, les relevés actuellement enregistrés sont bien en deçà des chiffres des plus grandes crues. Si hier, à Paris à la station débitmétrique d’Austerliz, le niveau de la Seine est de 4,50 mètres, il était monté à 5,88 mètres en janvier 2018, à 6,10 mètres en juin 2016 et lors de la crue du siècle en 1910 le pic avait atteint 8,62 mètres.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.yvelines-infos.fr.