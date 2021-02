EURE : LES FERMETURES DE CLASSES ET D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES EN RAISON DU CORONAVIRUS

Les arrêtés correspondants sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture :

Fermetures jusqu’à aujourd’hui (inclus):

– Partie maternelle de l’école primaire de La Chapelle-Réanville regroupant la classe de petite et moyenne section et celle de moyenne et grande section

– Classe de grande section de l’Ecole Marie-Jo Besset à Vernon

Fermetures jusqu’à demain (inclus):

– Classes de l’école Jeanne d’Arc de Vernon suivantes concernées : CM2, CM1, Moyenne section, ULIS

Fermetures jusqu’à vendredi (inclus):

– Classe de grande section 5 de l’école maternelle Marie Montessori de Saint-Marcel

Fermetures jusqu’à samedi (inclus) :

École élémentaire Arc-en-ciel 1 de Vernon :

– toutes les classes de CP

– la classe de CE1 de madame SABLIERE

– la classe de CE2

École élémentaire Arc-en-ciel 2 de Vernon :

– les classes de CE2a et de CE2b

– la classe de CE2-CM1

École élémentaire François Mitterrand de Vernon :

– la classe de petite section et de moyenne section

– la classe de CP de madame LOPES

– la classe de CP de madame SANTO

– la classe de CE1 de madame HADOUCHI

– la classe de CE1 de madame AYDIN

École primaire Marie Laurencin de Saint-Sébastien-de-Morsent :

– les deux classes de petite section et de moyenne section

École primaire de Huest :

– la classe de petite section et de moyenne section

– la classe de moyenne section et de grande section

– la classe de CM1/CM2

École primaire privée Notre Dame de Joie d’Etrepagny :

– la classe de grande section

École primaire privée Jeanne d’Arc de Gisors :

– la classe de petite section

Collège Marc Chagall de Gasny :

– la classe de 4ème A