YVELINES : LE DÉPARTEMENT AUPRÈS DES VILLAGES

Premier partenaire financier des communes, le Département des Yvelines soutient les projets au travers du Contrat Rural et du Contrat Rural Yvelines + qui complète les financements et permet de réduire significativement le reste à charge des communes. Lors de l’Assemblée départementale du 5 février 2021, les élus ont adopté 4 nouveaux contrats ruraux pour un montant total de plus de 960 000 euros.

Le Contrat Rural est un dispositif de soutien à l’équipement local proposé par le Département et la Région Île de-France aux communes de moins de 2 000 habitants ou aux syndicats de communes de moins de 3 000 habitants. Ce financement concoure à développer l’offre d’équipements et de services, et à valoriser le cadre de vie dans les Yvelines au travers des projets de création ou de valorisation d’équipements et d’espaces.

En juin 2019, désireux de soutenir davantage les territoires ruraux, le Département a créé, pour une durée de 6 ans, le Contrat Rural Yvelines+, proposant ainsi un financement complémentaire. D’un montant de 161 000 € maximum, Yvelines+ s’adresse à toutes les communes rurales. Le plafond de dépenses subventionnables est de 230 000 €, financé à 70 %.

Les communes seront accompagnées par l’agence départementale Ingéniery pour la réalisation de leurs projets.

Boinville-en-Mantois (294 habitants au 1er janvier 2020) : 250 580 € de subvention départementale

Objet de la subvention : l’Aménagement d’espaces publics et réhabilitation de bâtiments publics : 569 400 €

Montant de la subvention au titre du Contrat Rural : 111 000 €,

• Montant de la subvention au titre du Contrat Rural Yvelines+ : 139 580 €

Méricourt (427 habitants au 1er janvier 2020) : 272 000 € de subvention départementale

Objet de la subvention : la Construction et réhabilitation de bâtiments communaux : 601 560 €

Montant de la subvention au titre du Contrat Rural : 111 000 €,

• Montant de la subvention au titre du Contrat Rural Yvelines+ : 161 000 €

Neauphlette (841 habitants au 1er janvier 2020) : 167 000 € de subvention départementale

Objet de la subvention : l’Aménagement du parc du Radon: 450 000 €

Montant de la subvention au titre du Contrat Rural : 111 000 €,

• Montant de la subvention au titre du Contrat Rural Yvelines+ : 56 000 €

Vicq (401 habitants au 1er janvier 2020): 272 000 € de subvention départementale

Objet de la subvention : la Réhabilitation du musée d’Art Naïf: 1 238 993 €

Montant de la subvention au titre du Contrat Rural : 111 000 €,

• Montant de la subvention au titre du Contrat Rural Yvelines+ : 161 000 €

