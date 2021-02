JOURNAL JEUDI 11 FÉVRIER 2021 00:00 / 10:06 1X

Le chef étoilé David Gallienne nous parle des menus qu’il propose en click and collect pour la Saint-Valentin.

TITRES:

– Fait divers : un passage à tabac à la batte de baseball au camp Monet à Vernon.

– Evreux : une mère et une fille interpellées pour avoir volé plus de 500€ de bougies.

– Covid-19 : la situation reste préoccupante dans l’Eure.

– Vernon : un centre Dietplus a ouvert dans la galerie marchande de Carrefour.

– Interview de David Gallienne, chef du restaurant étoilé Le Jardin des Plumes à Giverny. Des menus en click and collect pour la Saint-Valentin.