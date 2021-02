LE VAL FOURRÉ RETENU COMME UN DES 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES

Le conseil communautaire GPS&O a approuvé la convention-cadre avec la Région Île-de-France qui a désigné le quartier du Val Fourré à Mantes-la Jolie comme lauréat de son dispositif « 100 quartiers innovants et écologiques ».

Grâce à ce partenariat, le projet de renouvellement urbain des secteurs « cœur » et « sud » bénéficiera d’une subvention de 4 M€ pour financer quatre opérations menées dans les cinq ans à venir et dont le coût est estimé à 14,2 M€ HT. Il s’agit :

Des abords de l’école Rouge et Bleu lancé en 2021

Du mail Lopez

Du mail Ronsard

Des rues Nungesser et Coli, Doret et du Dr Bretonneau

La communauté urbaine, avec le soutien de la ville de Mantes-la-Jolie, porte plus globalement un projet de renouvellement urbain ambitieux et innovant tant en matière de transition écologique, énergétique et sociale qu’en matière de mobilité. Il comprend notamment :

La création d’une offre nouvelle de logements diversifiée plus attractive et qualitative avec notamment un renforcement des équipements et la requalification des espaces publics conciliant enjeux écologiques et urbanité

La connexion du quartier et l’articulation autour du projet de transport Eole en s’appuyant sur le projet de transport en commun en site propre (TCSP) et la requalification des voiries

L’intégration des enjeux environnementaux dont la performance énergétique, la mobilité douce, le cycle de l’eau, la biodiversité, la nature en ville et les îlots de fraicheur

Cet acte II du renouvellement urbain permet de poursuivre les actions initiées dès 2005 avec l’ANRU tout en positionnant la transition écologique au cœur du projet. L’ambition est de soutenir une dynamique de développement urbain et social d’attractivité en faveur de ce quartier né au début des années 1950 et dont la partie « sud » s’inscrit dans une démarche d’écoquartier.

Une autre convention, liant cette fois la communauté urbaine au Département des Yvelines, a été adoptée par les élus de GPS&O. Elle concerne le Programme de relance et d’intervention pour l’offre résidentielle (PRIOR) en faveur du renouvellement urbain à Limay.

Ce dispositif, qui a déjà contribué au financement de la reconstruction du centre commercial « La Source » pour un montant de subvention de 1,1 M€, porte cette fois sur :

La réhabilitation et la résidentialisation de 354 logements sociaux (résidences Champarts, La Chasse et Hautes Meunières)

Des opérations d’espace public portées par GPS&O et la ville de Limay (secteur des Hautes Meunières)

La construction d’un groupe scolaire (Hautes Meunières) et la réhabilitation du groupe scolaire Jean Macé

Le Département des Yvelines apporte un soutien conséquent avec une participation de 13,4 M€ soit 30% du montant total des opérations subventionnables. Le démarrage des opérations sera échelonné de 2021 à 2025.

