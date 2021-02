BPM MAGAZINE ADEHCA – 13 FEVRIER 2021 00:00 / 13:38 1X

L’Association de DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT A HOULBEC-COCHEREL

BPM reçoit L’Association de Défense de l’Environnement à Houlbec-Cocherel et ses Alentours. Retrouvez sa présidente Véronique Brzezinski. L’association a pour but de veiller à ce que l’environnement et le cadre de vie des habitants de la commune et de ceux des villages voisins soient préservés.