JOURNAL LUNDI 15 FÉVRIER 2021

Ghyslaine Mackowiak, élue en charge de l’action et la cohésion sociale à Limay.

TITRES :

– Faits divers : un photographe de Mézy sur Seine a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles.

– Solidarité : la Région Ile-de-France apporte une aide financière à 14 associations intervenant auprès des publics précaires.

– Gargenville : le site Total devrait perdre 70 % de ses employés prochainement.

– Bazainville : l’opticien Krys va rapatrier une partie de sa production sur le site yvelinois.

– Interview de Ghyslaine Mackowiak, élue de Limay en charge de l’action et de la cohésion sociale. Elle nous parle du dispositif YES+ lancé par le département, et mis en place notamment dans la commune depuis le 1er février.