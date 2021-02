La 5ème édition du Meeting de l’Eure, a eu lieu dimanche dernier. Il manquait évidemment quelque chose au stade Jesse-Owens de Val-de-Reuil, la crise sanitaire a eu raison de la présence du public dans les tribunes.Ce dernier est resté à la maison pour suivre en direct la 5ème édition du Meeting de l’Eure.

Dommage car le comité départemental d’athlétisme et le Département avaient encore monté d’un cran le niveau du meeting. Une myriade de stars de l’athlétisme mondial était en effet au rendez-vous dont plusieurs recordmen du monde, deux champions olympiques et une multitude de médaillés mondiaux et européens.

Côté performances, la Saint-Valentin n’a pas porté le perchiste Renaud Lavillenie. Pourtant en plein retour, le champion olympique et ancien recordman du monde, n’a pas réussi à passer une première barre à 5,62 m. Le concours a finalement été remporté par un Américain, Chris Nilsen.

En revanche, l’Ethiopienne Gudaf Tsegay s’est offerte dimanche dans l’Eure, la meilleure performance mondiale de la saison sur 800 m. Elle en profite pour battre le record du meeting. Son compatriote, Getnat Wale, améliore lui le record eurois sur 1500 mètres.

Enfin, l’Américain Grant Holloway a aussi profité de ce dimanche dans l’Eure pour améliorer le record du meeting sur 60 mètres haies.

Le rendez-vous est d’ores et déjà posé pour l’année prochaine. En espérant retrouver des tribunes garnies et bouillonnantes pour encourager les athlètes. En attendant, vous pouvez retrouver les plus belles photos du meeting en cliquant ici.

