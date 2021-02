JOURNAL JEUDI 18 FÉVRIER 2021 00:00 / 9:50 1X

Thomas Durand, vice président en charge de l’urbanisme, de la politique agricole et de la coopération communale, de Seine Normandie Agglomération, nous parle du webinaire sur le SCoT ce vendredi 19 février.

TITRES:

– Fait divers : cinq adolescents ont été blessés dans un feu de voiture à La Ferrière-sur-Risle.

– Vernon : une douzaine de vernonnais nettoient les berges de Seine.

– Vernon : une opération dépistage à l’Espace Philippe Auguste les 18 et 19 février.

– Les Andelys : deux classes fermées au collège Roger Gaudeau à cause de cas de covid-19.

– Interview de Thomas Durand, vice président en charge de l’urbanisme, de la politique agricole et de la coopération communale, de Seine Normandie Agglomération. Webinaire de la SCoT le 19 février.