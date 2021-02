EURE : DU MATÉRIEL MÉDICAL RECONDITIONNÉ À PRIX RÉDUIT

Au Département, le projet était dans les tuyaux depuis plusieurs années. Rendre le matériel médical accessible à tous. Un vœu qui est devenu réalité depuis le 15 février. Désormais, vous pouvez louer ou acheter des aides techniques individuelles (fauteuils roulants électriques, manuels, lits médicalisés, matériels d’aides aux soins ou à la toilette…) à un prix modéré (entre 50 et 70% moins cher que le neuf). Le matériel inutilisé ou endommagé des particuliers comme des établissements, trouve ici une seconde vie.

Une fois collectés, les matériels sont entièrement remis en état par une équipe de salariés en parcours d’insertion. Le contrôle final permet de s’assurer que chaque appareil est conforme à la réglementation, et bénéficie d’une garantie de 2 ans.

Le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap fait partie des enjeux de la politique sociale du Département. Aujourd’hui, dans l’Eure, 6000 personnes peuvent vieillir à domicile grâce à l’APA, (l’aide aux personnes âgées).

Mais parfois, pour bien vieillir chez soi, des « aides techniques » sont nécessaires pour compenser une perte d’autonomie. Or, tout le monde ne peut pas s’offrir un fauteuil roulant ou un lit médicalisé. Certaines personnes renoncent à s’équiper pour des raisons économiques. Ces équipements coûtent cher à l’usager mais il coûte cher également à la Sécurité sociale.

Paradoxalement, de nombreuses aides techniques restent inutilisées, chez les particuliers comme dans les établissements. Et sans filières pour les recycler. Enfin, une étude menée par l’association Envie autonomie, spécialisée dans l’économie circulaire et le Département, montrait qu’en 2030, 186 000 personnes auraient plus de 60 ans dans l’Eure. Un certain nombre d’entre eux aura forcément besoin d’assistance technique.

Tous les ingrédients étaient réunis pour développer une filière d’économie circulaire du matériel médical dans l’Eure. Restait à trouver le financement. La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie du Département de l’Eure a répondu favorablement.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet eureennormandie.fr.