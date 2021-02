JOURNAL VENDREDI 19 FÉVRIER 2021 00:00 / 11:26 1X

Mounir Haddi et Mossab El Marzkioui, fondateurs de l’association Social Sport et Performance.

TITRES :

– Faits divers : quatre personnes ont été interpellées pour avoir déjeuné dans un restaurant aux Mureaux.

– Emploi : les taux applicables en vigueur pour l’activité partielle seront maintenus en mars.

– Yvelines : l’organisme Improactif propose des coachings de savoir-être en entreprise.

– Mantes la Jolie : un fonds d’aide est destiné aux commerçants pour rénover leurs locaux.

– Interview de Mounir Haddi et Mossab Et Marzkioui, fondateurs de la nouvelle association Social, Sport et Performance. Ils nous parlent des objectifs de cette association.