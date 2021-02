YVELINES : FORMATION DE SAVOIR-ÊTRE EN ENTREPRISE

Improactif, organisme de formation qui utilise notamment les outils de l’improvisation théâtrale, en collaboration avec ActivitY’, propose des coachings de savoir être en entreprise. Après un test réussi mené à l’automne dernier, 7 semaines de formation sont déjà commandées dans 4 territoires des Yvelines de fin Mars à Novembre: Mantes-la-Jolie, Boucles de Seine, Poissy et Les Mureaux.

Avec la crise sanitaire et le ralentissement de certaines filières, nombreux sont ceux qui vont devoir se réorienter et rebondir. La peur de manquer d’expérience peut être un frein mais au-delà de cette crainte, de plus en plus d’entreprises recherchent un savoir-être professionnel plutôt que des compétences techniques. Une étude Monster, démontre que 85% des entreprises prennent en compte ces soft skills lors de leurs démarches de ressources humaines. Les compétences transférables comme la confiance en soi, la motivation, la ponctualité jouent un rôle déterminant dans le recrutement. Les ateliers menés par Improactif s’adaptent à toutes les personnes quel que soit leurs secteurs d’activité.

Du 26 au 28 Octobre dernier, une première session « Pour se remobiliser et prendre confiance » a eu lieu à Montesson. Les candidats présents venaient de secteurs divers tels que le BTP, la restauration, le service à la personne, ou encore le juridique. Durant ces trois jours, les participants ont participé à des ateliers ludiques et des mises en situation pour reprendre confiance en eux, révéler leurs compétences et talents, et s’exprimer sereinement en public. En les impliquant avec des cas concrets, les deux coachs d’Improactif en partenariat avec ActivitY’ préparent les candidats à être dans les meilleures conditions pour s’insérer professionnellement.

La deuxième partie de la formation « Pour acquérir le savoir-être en entreprise » a eu lieu à distance du 9 au 10 Novembre, où 9 candidats étaient rassemblés. Des jeux de rôles pour dédramatiser l’entretien d’embauche, savoir se présenter en se mettant en valeur et pouvoir répondre aux exigences de recruteur sont les enjeux majeurs de cette fin de formation.

La formation d’Improactif outille concrètement les candidats pour aller à cette rencontre qu’est l’entretien, sans crainte ni sensation de passer un examen. Les participants sortent en ayant une connaissance du poste pour lequel ils postulent et une capacité à s’adapter à l’environnement professionnel futur.

Après la formation, les formatrices d’improactif font un premier bilan à 3 mois (puis un autre à 6 mois) avec chaque participant pour prendre connaissance des suites de parcours. Ce premier bilan est éloquent : 90 pour cent des stagiaires sont remobilisés, en poste ou en démarche active d’insertion : phase de recrutement, création d’entreprise, formation, bilan de compétences…

