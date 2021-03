GPS&O & OTI – SONDAGE “TERRES DE SEINE”

La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, l’Office de tourisme intercommunal et les 73 villes du territoire, appellent les habitants à voter jusqu’au 3 mars pour choisir le futur logo de la destination touristique Terres de Seine.

Parce que les habitants sont les premiers ambassadeurs de leur territoire, les élus ont voulu que l’identité visuelle touristique procède d’un choix collectif et participatif à l’échelle de la communauté urbaine. Pour permettre à chacune et chacun d’exprimer sa préférence entre 4 propositions, il suffit de cliquer sur ce lien : www.terres-de-seine.fr/sondage.

Étape essentielle, la sélection du logo est la touche finale, avant le lancement au printemps prochain, de la nouvelle offre développée par l’OTI pour promouvoir l’attractivité touristique du territoire.

Une approche qui s’incarne d’ores et déjà dans l’appellation évocatrice : Destination Terres de Seine et par une promesse à la fois intemporelle et actuelle : « Évadez-vous, près de chez vous ». L’aspiration à « prendre le large près de chez soi » est une tendance forte, qui s’est encore accentuée depuis la crise sanitaire ».

Itinéraires découverte, escapades gourmandes, panel de services associés… La nouvelle offre touristique qui sera dévoilée au printemps, a été configurée pour répondre au mieux aux pratiques et attentes des consommateurs d’aujourd’hui.

Rendez-vous le 4 mars pour connaitre le résultat du sondage : logo destination Terres de Seine.

