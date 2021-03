COVID-19 : SITES DE DÉPISTAGE ÉPHÉMÈRES DANS L’EURE

De nouveaux dispositifs supplémentaires sont mis en place dans les bassins de vie marqués par des taux d’incidence très élevés. Ces opérations permettent de renforcer l’offre de dépistage existante et d’en faciliter l’accès.

Ces campagnes de dépistage sont gratuites (100% prises en charge par l’Assurance maladie), ouvertes à tous, sans rendez-vous et sans ordonnance.

Munissez-vous d’une pièce d’identité et de votre carte vitale. Pour les enfants mineurs, une autorisation parentale vous sera demandée.

Ces opérations viennent en complément de l’offre pérenne proposée par les laboratoires et les professionnels de santé (pharmacies et infirmiers) sur ces territoires.

Le moment du test sera également l’occasion d’une sensibilisation aux gestes barrières et au respect de l’isolement. L’ARS appelle chacun à respecter avec la plus grande rigueur les gestes barrières et protéger ainsi ses proches plus âgés.

Retrouvez ici la liste de tous les sites de dépistages éphémères proposées dans l’Eure :

Installation d'un site éphémère de dépistage à Évreux (tests RT-PCR) : Maison de quartier de la Madeleine – Prolongation jusqu'au 31 mars 2021 – Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h.

Installation d'un site éphémère de dépistage à Charleval : Espace libre – centre social – rue de la gare – demain de 9h à 17h – Test RT-PCR

Installation d'un site éphémère de dépistage à Vernon (Tests RT-PCR) : les jeudi 4 et vendredi 5 mars – Espace Philippe Auguste – rue Charles Joseph Riquier – de 10h à 17h

Installation d'un site éphémère de dépistage à Gisors : vendredi 5 et samedi 6 mars – Gymnase Maurice Tassus – avenue Victor Hugo – de 10h à 17h – Test RT-PCR

Installation d'un site éphémère de dépistage à Gaillon : le jeudi 4 mars de 9h à 17h et le vendredi 5 mars de 9h à 15h30 – Gymnase J. Benoni – 20 rue Maurice Maire

Installation d'un site éphémère de dépistage aux Andelys : le mercredi 3 mars de 9h à 17h et le mercredi 24 mars de 9h à 17h – Salle des fêtes – Avenue du Général de Gaulle

Installation d'un site éphémère de dépistage à Louviers (tests RT-PCR) : le vendredi 5 mars – La Cave du Moulin – Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord – de 10h à 16h

Installation d'un site éphémère de dépistage à Conches en Ouche : le vendredi 5 mars de 10h à 16h. – Salle des fêtes – Rue Sainte Foy (en face de l'église).

Installation d'un site éphémère de dépistage à Fleury-sur-Andelle : vendredi 5 et samedi 6 mars de 10h à 17h – Résidence Fontaine Rosette – salle Fontaine Rosette – rue Raymond Bisson.

Installation d'un site éphémère de dépistage à Saint-Marcel : mercredi 3 et jeudi 4 mars de 10h à 12h30 à 14h à 17h – Mairie – salle Marigny – 55 route de Chambray.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.normandie.ars.sante.fr.