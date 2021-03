COVID-19 : OUVERTURE D’UN DEUXIÈME CENTRE DE VACCINATION À VERNON

La Ville de Vernon, Seine Normandie Agglomération, le conseil départemental de l’Eure et l’agence régionale de santé (ARS Normandie) unissent leurs forces pour accueillir le centre de vaccination contre la Covid-19, extension du site du centre hospitalier.

Les locaux de l’ancien collège César Lemaître à Vernon, entièrement réaménagés par les services de la ville et de l’agglomération, accueilleront dès demain un centre de vaccination contre la Covid-19, en prolongement de celui du Centre Hospitalier Eure-Seine. Ce centre sera ouvert 5 jours sur 7, avec des perspectives d’évolution. Il sera réservé dans un premier temps aux personnes de plus de 75 ans, ainsi qu’aux personnes vulnérables justifiant d’une prescription médicale, conformément aux directives gouvernementales en vigueur à ce jour. Le centre de vaccination sera installé pour une durée de plusieurs mois. La prise de rendez-vous s’effectuera sur Doctolib ou au 02 79 46 11 56.

L’installation de ce centre de vaccination a été rendue possible, grâce à l’action conjointe du Centre Hospitalier Eure-Seine et de l’Agence régionale de santé, pilotes de l’opération, du Conseil départemental de l’Eure, qui a mis à disposition le site de l’ancien collège, de Seine Normandie Agglomération et de sa compétence santé, et de la ville de Vernon qui assure la transversalité entre tous ces acteurs.

Pour plus de renseignements sur ce centre de vaccination rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.