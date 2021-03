JOURNAL MERCREDI 03 MARS 2021 00:00 / 10:23 1X

Charles Peyrouty, coordinateur à l’association la SEVE.

TITRES :

– Faits divers : des policiers ont été attaqués par une trentaine d’individus à Mantes la Jolie.

– Consommation : le site internet national Rappel Conso ouvrira au public le 1er avril.

– Santé : les instituts de formation aux métiers de la santé des Mureaux et de Poissy organisent des journées portes ouvertes virtuelles les 4 et 6 mars.

– Thoiry : le Zoo ferme ses portes durant tout le mois de mars.

– Interview de Charles Peyrouty, fermier et coordinateur à l’association la SEVE, basée à Sailly. Dans le cadre de la réouverture de la Ferme de la Cure aux visiteurs, il nous parle de l’Ecole de Permaculture, des Jardins Humains et du bureau d’études de la SEVE.