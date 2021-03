UNE NOUVELLE PHASE DE TRAVAUX SUR LE PONT SUSPENDU DES ANDELYS

A partir du lundi 8 mars, une nouvelle phase de travaux est lancée sur le pont des Andelys. Elle durera 5 mois et aura des conséquences sur la circulation des poids lourds. Certains jours, la circulation des véhicules légers sera également interdite.

Chaque jour, le pont suspendu des Andelys voit passer plus de 4 000 véhicules dont 450 poids-lourds. Il relie Louviers à Gisors depuis sa construction en 1947. Afin de garantir la pérennité de cet ouvrage d’art, indispensable pour franchir la Seine, d’importants travaux de sécurité ont été lancés depuis 2020. Ils s’échelonnent en trois phases représentant un investissement de 3,5 millions d’euros, entièrement pris en charge par le Département.

La première phase a été réalisée en juillet et en août 2020, elle a consisté à intervenir sur le réglage des suspentes de l’ouvrage et à procéder aux remplacements de colliers et à la mise en œuvre de contre-colliers.

La 2ème phase, d’une durée de 5 mois, débutera le lundi 8 mars et durera jusqu’au mois d’août 2021. Il s’agit cette fois d’intervenir sur la structure en élévation avec l’application de protection sur les câbles et l’entretien des pylônes. Les deux ouvrages d’accès seront également traités.

La 3ème phase, d’une durée de 7 mois, aura lieu en 2022. Elle consistera à remplacer les équipements de l’ouvrage à savoir l’étanchéité, les enrobés et les joints de chaussée. Elle sera aussi l’occasion de traiter la structure métallique et de procéder à sa remise en peinture.

Vous retrouverez les détails du chantier qui débute lundi 8 mars 2021 sur le site internet eureennormandie.fr.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la direction de la mobilité du Département de l’Eure au 02.32.31.96.49.