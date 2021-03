CORONAVIRUS : POINT DE SITUATION AU 2 MARS EN NORMANDIE

Le taux d’incidence régional continue de progresser pour atteindre 171,8 (contre 150,7 le 22/02), soit une hausse de 21 points en une semaine. Cette tendance est particulièrement marquée dans les départements de l’Eure, l’Orne et de la Seine-Maritime qui enregistrent une augmentation comprise entre 30 et 45 points sur la même période.

Au 28 février, 1 221 personnes sont hospitalisées pour COVID-19 (contre 1249 le 21/02) dont 121 en réanimation (contre 131 le 21/02).

Dans ce contexte, des opérations de transferts de patients ont eu lieu aujourd’hui vers la Normandie afin d’apporter un soutien aux établissements de santé des Hauts de France. 2 patients de l’hôpital de Dunkerque ont ainsi été héliportés et pris en charge en réanimation au Groupe Hospitalier du Havre.

En Normandie, sur la semaine du 22 au 28/02, les RT-PCR de criblage réalisées sur les cas positifs révèlent 58,8% de suspicion du variant anglais et 5,9% de suspicion du variant Sud-Africain ou Brésilien (données SpF). En tout, ce sont 2087 cas de variants qui ont été identifiés sur cette période en Normandie. Pour rappel, tout test donnant lieu à un résultat positif fait désormais obligatoirement l’objet d’une RT-PCR de criblage en 2nde intention, afin de déterminer s’il s’agit d’une contamination par un variant. Les opérations de tracing et d’isolement continuent d’être déclenchées dès réception du résultat du test de première intention. L’isolement est porté à 10 jours pour toute personne testée positive.

Afin de faciliter l’accès aux tests, des opérations de dépistage sont déployées dans tous les départements normands, en complément de l’offre existante. Le moment du test y est également l’occasion d’une sensibilisation aux gestes barrières et au respect de l’isolement. Toutes les opérations en cours ou à venir sont accessibles sur le site de l’ARS Normandie : https://www.normandie.ars.sante.fr/covid-19-sites-de-depistage-ephemeres-en-normandie

La campagne de vaccination se poursuit en Normandie avec au 1er mars 279 210 injections effectuées (173 717 primo injections et 105 493 secondes injections).

Depuis le 25 février, les médecins généralistes et spécialistes peuvent vacciner leurs patients de 50 à 64 ans atteints de comorbidités dans leurs cabinets médicaux. En Normandie, en 4 jours, près de 7 700 personnes éligibles et volontaires ont été vaccinées en ville (chiffre au 1er mars). Depuis aujourd’hui, la vaccination est élargie aux patients de 65 à 74 ans dès lors qu’ils présentent des comorbidités avec facteurs de risques de formes graves de COVID. L’ensemble des patients de 50 à 74 ans présentant ces comorbidités est donc éligible à la vaccination.

Retrouvez toutes les modalités d’accès à la vaccination pour le grand public éligible sur : Vaccination du Grand Public contre la COVID-19 | Agence régionale de santé Normandie (sante.fr)

Les professionnels de santé et les professionnels du secteur médico-social, les aides à domicile intervenant auprès de personnes âgées et handicapées vulnérables, les ambulanciers et les sapeurs-pompiers peuvent également se faire vacciner. Au total, depuis le lancement de la campagne de vaccination, 77818 injections ont été administrées aux professionnels de santé en Normandie (tous vaccins confondus).

Retrouver toutes les modalités d’accès à la vaccination pour les professionnels de santé sur : Vaccination des professionnels de santé, du médico-social, aides à domicile et Sapeurs pompiers | Agence régionale de santé Normandie (sante.fr)

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.normandie.ars.sante.fr.