MANTES-LA-JOLIE : APPELS À PROJETS FOOD TRUCKS & GUINGUETTE

Dans le cadre de l’aménagement du Square Brieussel-Bourgeois, la Ville de Mantes-la-Jolie a souhaité développer une offre de Food Trucks. Soucieuse d’apporter un service à destination des usagers de cet espace récréatif et de promenade, la Ville souhaite proposer une offre de restauration sucrée et salée de qualité ainsi que des boissons fraîches ou chaudes pour le plaisir du plus grand nombre, notamment aux heures de fréquentation.

La Ville de Mantes-la-Jolie se situe idéalement le long de la Seine, au cœur de l’axe entre Paris et la Normandie, à la porte d’entrée du Parc naturel régional du Vexin français et dans le prolongement de la route des Impressionnistes. Ses îles, l’Île l’Aumône et l’Île aux Dames sont des espaces à dominante naturelle, accueillant des activités sportives, récréatives, festives, pédagogiques et évènementielles. La forte présence du paysage et de la Seine permet d’offrir à toutes ces activités un cadre à part, avec des ambiances différentes de celles de la ville urbanisée. Les îles constituent un réel atout pour l’attractivité du territoire. Il y a ainsi de réels enjeux à développer et à promouvoir ces espaces et à donner plus de lisibilité et de visibilité aux activités et animations existantes et à venir.

Dès lors, forte du succès et de l’intérêt pour la première édition en 2019, la Ville souhaite renouveler durant l’été 2021, l’accueil d’une nouvelle édition d’un espace saisonnier de détente et de convivialité pour un public de tous les âges, valorisant ce lieu privilégié de nature en ville tourné vers la Seine et la Collégiale, du Théâtre de Verdure. Il est entendu par espace saisonnier de détente et de convivialité, une activité de Guinguette, espace bar/restauration/animation de plein air.

Pour plus de renseignements et pour découvrir ces deux appels à projets (qui sont ouverts jusqu’au 29 mars) rendez vous sur le site internet de la ville www.manteslajolie.fr.