BPM reçoit le Dialogue Islamo-Chrétien du Mantois. Retrouvez l’organisateur des activités Aboubakar Aït Oumghar, le Vicaire de la Paroisse de Mantes la Jolie, le Père Alexandre Descamps, et deux jeunes participants à la collecte alimentaire, Nadir Ziouche et Bryan Mendy. Le but de la structure est la rencontre entre les deux religions sur le secteur, par le biais de plusieurs activités, dont une collecte alimentaire annuelle en faveur des plus démunis.