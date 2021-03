JOURNAL LUNDI 08 MARS 2021 00:00 / 8:44 1X

Hayet Morillon, élue en charge des Droits des Femmes, du Handicap et de l’Action civique à la Mairie de Mantes la Jolie (Photo Ville de Mantes la Jolie).

TITRES :

– Faits divers : un bus a pris feu vendredi à Mantes la Jolie.

– Economie : la Région aide les jeunes en insertion professionnelle pour leur permis de conduire.

– Economie : le Grand Paris Seine et Oise organise un webinaire pour les TPE et PME.

– Tourisme : le logo de la destination touristique Terres de Seine a été choisi.

– Interview de Hayet Morillon, adjointe en charge des Droits des Femmes, du Handicap et de l’action civique à la Mairie de Mantes la Jolie. Elle nous présente la programmation de la Ville autour de la Journée internationale des Droits des Femmes, et nous parle de son rôle d’élue au quotidien.