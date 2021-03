YVELINES : UN BUS ITINÉRANT POUR VACCINER LES PLUS DE 75 ANS DES ZONES RURALES

Le Département des Yvelines a lancé un véhicule itinérant afin de permettre aux personnes de plus de 75 ans qui vivent en zone rurale de se faire vacciner contre la Covid-19. Il va effectuer différentes étapes afin de se rendre au plus près des habitants, éloignés des centres de vaccination. Il s’appelle VaccY Bus et il est rose, la couleur du Département. Ce véhicule pas comme les autres va sillonner les routes des Yvelines durant le mois de mars pour que les plus de 75 ans des communes rurales puissent se faire vacciner.

Afin de découvrir le fonctionnement de ce service, Pierre Bédier, le président du Conseil départemental, s’est rendu à Maule le vendredi 5 mars où ce camping-car pas comme les autres, faisait étape.

Ce service inédit fonctionne en partenariat avec Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France (ARS) et le Service départemental de secours et d’incendie (Sdis). Il est exclusivement mis en place pour les communes des intercommunalités de Gally Mauldre, Cœur d’Yvelines et Portes d’Ile-de-France.

Neuf professionnels de santé accueillent les plus de 75 ans. Quant aux pompiers du Sdis, ils se chargent d’effectuer le trajet entre l’hôpital Mignot, le lieu d’approvisionnement des vaccins, et le point d’étape du bus. Pierre Bédier a insisté sur l’intérêt du dispositif qui doit permettre la réalisation d’une centaine de vaccinations par jour.

A Maule, ce sont les plus de 75 ans des communes de Mareil-sur-Mauldre, Bazemont, Montainville, Andelu et Herbeville qui ont été accueillis au VaccY Bus. La veille à Saint-Nom-la-Bretèche, c’était ceux de Feucherolles, Chavenay et Crespières.

Les trois intercommunalités se chargent de l’organisation des lieux de stationnement avec la participation des centres communaux d’action sociale. De leur côté les mairies répertorient les personnes souhaitant se faire vacciner. Et le système fonctionne. D’ailleurs les maires des villages saluent l’initiative.

Le jeudi 11 mars le bus fera étape à Montfort-l’Amaury et le vendredi 12 mars à Beynes.. Enfin la semaine suivante il sera dans le secteur de la communauté de communes des Portes-d’Ile-de-France qui comprend 19 localités autour de Bonnières-sur-Seine.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.yvelines-infos.fr