ÎLE-DE-FRANCE : REMISE DES TROPHÉES ELLESDEFRANCE

La 3e cérémonie de remise des Trophées ellesdeFrance a récompensé, ce 8 mars 2021, 4 Franciliennes parmi 32 nommées. Des femmes remarquables pour leur esprit d’entreprise, leur créativité, leur action pour les autres et leur courage.

L’Île-de-France compte 6 millions de Franciliennes, dont beaucoup qui œuvrent au quotidien en faveur d’une société plus juste et innovante. Pour mettre en lumière ces femmes remarquables et promouvoir leur action, la Région a organisé, ce 8 mars 2021, la 3e cérémonie de remise des Trophées ellesdeFrance (pour la voir en replay, cliquez ici).

Présenté par l’animatrice Nathalie Guichard, l’événement s’est déroulé sans public dans l’hémicycle Simone-Veil, au siège de la Région Île-de-France, à Saint-Ouen (93), avec la participation de la journaliste Sonia Mabrouk, marraine de l’édition 2020 d’ellesdeFrance, et de Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France.

4 Franciliennes ont été distinguées à cette occasion, parmi 32 femmes nommées pour leur esprit d’entreprise, leur créativité, leur action pour les autres et leur courage (présentations à retrouver dans notre brochure « nommées » téléchargeable).

Le tout, sur la base des votes d’un jury de 14 personnalités franciliennes (présentations à retrouver dans notre brochure « jury » téléchargeable).

Le Prix de l’innovation vise à promouvoir l’esprit d’entreprendre des femmes franciliennes qui prennent le risque de se lancer, de faire avancer la recherche et de s’adapter aux évolutions de notre société. Il a été remis à Béhazine Combadière est directrice de recherche à l’Inserm, responsable du laboratoire Peau, Immunité et Vaccination au Centre d’immunologie et de maladies infectieuses, à Paris (13e).

Le Prix de la création; qui a pour but d’encourager les artistes féminines faisant de l’Île de-France une « Terre de culture » a été remis à Stéphanie Le Quellec, cheffe du restaurant doublement étoilé La Scène et dirigeante du traiteur MAM.

Le Prix de la solidarité est destiné à valoriser les initiatives de femmes en faveur de la cohésion sociale, de la réussite et du respect d’autrui. Il a été remis à Fanta Macalou qui est présidente de l’association Femmes solidaires de Villeneuve et d’ailleurs (DVA), à Villeneuve-Saint-Georges (94), et y dirige la « Brigade des daronnes ».

Le Prix du courage et du dépassement de soi, qui a vocation à reconnaître la force et le courage de Franciliennes ayant bravé les obstacles pour vivre, vaincre et faire savoir, a quant à lui été remis à Saly Diop, éducatrice et fondatrice de l’association Imani, qui valorise des femmes exemplaires en leur donnant la parole.

