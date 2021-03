EURE : 4 MASQUES CAT.1 POUR CHAQUE COLLÉGIEN

Le virus et ses variants se répandent progressivement dans l’Eure. C’est pourquoi le Département distribue, depuis la rentrée scolaire du 8 mars, des masques lavables de catégorie 1 à l’ensemble des 33 000 collégiens eurois.

Jusqu’à la mi-mars, le Département de l’Eure réalise une nouvelle distribution gratuite de masques. Tous les collégiens scolarisés dans le public et dans le privé sont concernés. « Il est de notre devoir de garantir aux élèves un maximum de sécurité face à ce virus et le masque est un indispensable », souligne Pascal Lehongre, président du Département de l’Eure. Il rappelle d’ailleurs que « plusieurs fermetures temporaires de classes, voire de collèges entiers, ont déjà été nécessaires à cause de cas de Covid-19. Ces nouveaux masques permettront aux enfants de tenir jusqu’à la fin de cette année scolaire. C’est une aide pour les familles et une mesure d’égalité entre tous les élèves. »

Depuis le 8 mars 2021, le personnel du Département distribue 4 masques par collégien, de catégorie 1 et lavables 100 fois. Le niveau de filtration de ces masques est de 90% (contre 70% pour les catégories 2), soit autant que les masques chirurgicaux.

Pour rappel, le Département avait déjà fourni 5 masques lavables (de catégorie 2, dits grand public) par collégien à la rentrée de septembre dernier. En effet, la collectivité est particulièrement vigilante au respect des gestes barrières. Elle avait commandé un stock de 450 000 masques de catégorie 1, auprès de la société Mitwill, pour un montant de 854 550€, dont la moitié payée par l’Etat.

