BIEN VIEILLIR À VERNON : ACTIVITÉS SENIORS

Le CCAS de la Ville de Vernon propose toute l’année des animations spécialement conçues pour les seniors, dans le cadre du programme « bien vieillir à Vernon » : immersion, conte et jeux de rôle en grandeur nature; découverte et tournois de tir à l’arc; ateliers intergénérationnels autour des arts du cirque ou encore stage créatif et artistique en plein air.

Renseignements et inscriptions au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 93 rue Carnot à Vernon. Le CCAS est ouvert au public, du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h.

Pour plus d’informations appelez le 02 32 64 79 12 ou rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.