COVID-19 : MISE À JOUR DES MESURES DANS L’EURE

Afin de conforter les efforts issus de la seconde période de confinement, le préfet de l’Eure a décidé de prolonger les mesures de protection et de sécurité pour les habitants du département, au plus tôt jusqu’au 17 mars 2021.

Cette continuité dans l’application des mesures de protection de soi et des autres, est essentielle pour permettre d’engager la suite du processus de déconfinement.

Chacun dispose du pouvoir de se protéger et de protéger les autres.

Face à la situation nouvelle, l’obligation du port du masque est étendue à toutes les communes du département de l’Eure pour toute personne de onze ans ou plus sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. Cette obligation s’applique dans les zones urbanisées des communes comprises entre les panneaux de signalisation routière signifiant les entrées et sorties d’agglomération.

Les espaces suivants sont exclus de cette obligation :

les espaces publics des bois, forêts, prairies, chemins ruraux et forestiers ;

les hameaux et lieux-dits identifiés par des panneaux.

L’obligation de port du masque prévue au présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette situation et qui mettent en œuvre par ailleurs les autres mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus;

les personnes pratiquant une activité physique (vélo, course à pied, trottinette, etc.), qui devront néanmoins détenir un masque qu’elles devront porter dès la fin ou l’interruption de l’activité physique;

les conducteurs de véhicules motorisées des catégories A (motos, cyclomoteurs) et B (quads, motos à trois roues) ayant obligation de porter un casque, sous réserve qu’ils portent un casque intégral ou un casque modulable en position fermée.

La vente à emporter des boissons alcooliques est interdite dans le département de l’Eure tous les jours de la semaine entre 18 heures et 6 heures du matin.

La consommation de boissons alcooliques est interdite sur la voie publique et dans les espaces publics dans toutes les communes du département.

L’organisation des rassemblements festifs à caractère musical répondant aux caractéristiques énoncées à l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure reste interdite sur l’ensemble du territoire du département de l’Eure, quel que soit le nombre de participants.

La circulation de véhicules transportant du matériel susceptible d’être utilisé pour une manifestation festive à caractère musical (sonorisation, sound system, amplificateurs, etc.) demeure également interdite sur l’ensemble du réseau routier du département de l’Eure.

L’accueil du public dans les gîtes, locations à titre touristique, meublés de tourisme ou tout autre logement destiné à la location saisonnière du département de l’Eure, n’est autorisé que dans la limite de six personnes.

L’application de cette mesure ne doit pas avoir pour conséquence d’entraver la vie familiale d’un foyer parental (parents et enfants) dont la composition serait supérieure à six personnes.

La violation des dispositions du présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (135 euros).

Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Si cette violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.

Pour plus de renseignements sur l’Arrêté D3 SIDPC 21 37 portant extension et prolongation du 15 mars 2021 rendez vous sur le site internet www.eure.gouv.fr.