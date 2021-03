JOURNAL MARDI 16 MARS 2021 00:00 / 11:18 1X

De gauche à droite : Laurent Angelini, président de l’ASM Rugby, Guillaume Rouault, éducateur sportif à l’ASM Rugby et à l’association Esprit XV, et Hamet Sy, président d’Esprit XV.

TITRES :

– Faits divers : un jeune homme a encastré sa voiture dans un lampadaire à Mantes la Ville.

– Poissy : une maison destinée aux personnes atteintes de cancer ouvrira fin avril.

– Les Mureaux : l’enseigne Champion ouvrira prochainement un nouveau magasin.

– Thoiry : le Château propose jeudi 18 mars une visite virtuelle et interactive en direct.

– Interview de Hamet Sy, président de l’association Esprit XV, et Laurent Angelini, président de l’ASM Rugby. Ils nous détaillent les dernières mises à jour de l’association, qui œuvre pour l’insertion et la réussite par le sport.