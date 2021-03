LE DÉPARTEMENT DES YVELINES ÉPAULE LES ÉTUDIANTS PRÉCAIRES

La situation des étudiants est alarmante depuis le début de la pandémie. Ils sont nombreux à subir la crise de plein fouet : perte d’un job, désarroi psychologique, inquiétude sur leur avenir… Pour aider les plus précaires, le Département des Yvelines lance avec ses partenaires une campagne d’aides alimentaires et va créer des jobs étudiants.

Depuis le début de la pandémie, l’Université de Versailles Saint-Quentin (UVSQ) est très présente auprès de ses étudiants et étudiantes touchés par la crise de la Covid-19 : aides pour le logement, distributions d’outils informatiques et pédagogiques, aides financières, soutien médical et psychologique… et cette belle université poursuit aujourd’hui avec le renfort du Département des Yvelines.

Pertes d’emploi, annulations des stages, fort ralentissement des mobilités internationales interuniversitaires, restrictions des cours en présentiel… affectent la vie des étudiants, impactent (parfois gravement) sur leur santé. Face à cette situation sans précédent, le Conseil départemental s’est mobilisé avec l’UVSQ, le Crous de Versailles et des associations indispensables (Restos du cœur des Yvelines, Croix Rouge des Yvelines, Secours Populaire, Banque alimentaire, Secours Catholique) pour décliner un programme solidaire, inédit sous bien des aspects.

Les solutions à l’urgence alimentaire se déclinent en plusieurs opérations simultanées : une épicerie solidaire itinérante, la gratuité des repas au Crous, la création d’un espace de restauration.

Dans quelques jours, une épicerie solidaire itinérante va distribuer des paniers alimentaires et des produits de première nécessité à coûts très réduits. Une initiative conduite par l’association étudiante InterAssos UVSQ.

5 bénéficiaires du RSA, recrutés par le chantier d’insertion Equalis soutenu par le Département, se chargeront de la collecte des denrées auprès d’une banque alimentaire.

L’épicerie ira ainsi à la rencontre des étudiants sur les six sites de l’UVSQ : Versailles, Vélizy-Villacoublay, Rambouillet, Suresnes, Les Mureaux et Mantes-la-Jolie. Pour bénéficier d’un panier, il faudra se faire connaître auprès de l’InterAssos.

Dans le cadre de la mise en place par l’Etat du repas à 1 euro dans les Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires), effectif dans les Yvelines, le Conseil départemental va prendre en charge, dès le 15 mars, « l’euro restant ». Au Crous, le repas, composé d’une entrée, d’un plat chaud et d’un dessert coûte normalement 3,30 euros. Grâce à l’engagement du Département pour une durée de 4 mois (15 mars-14 juillet 2021), ce sont 2 150 étudiantes et étudiants qui devraient bénéficier, chaque mois, de repas gratuits, à raison de 2 repas/jour.

L’IUT de Mantes n’a pas de restaurant universitaire sur son campus. Le Département a donc décidé, en partenariat avec le collège de Gassicourt, de permettre aux étudiants de l’IUT de déjeuner à petit prix, à la cantine du collège. Ainsi, du 5 avril au 26 juin, 50 à 100 des 500 étudiants de l’IUT pourront déjeuner à la cantine. Par la suite, le Département envisage d’ouvrir un espace modulaire de restauration sur le campus.

Il y a un an, l’annonce d’un confinement drastique de 55 jours puis les restrictions de l’activité économique (fermeture des magasins dits non essentiels, couvre-feu…) ont entraîné la disparition de jobs essentiels pour de nombreux étudiants précaires : baby-sitting, serveur, cours particuliers, vente, événements culturels ou sportifs… Le Département des Yvelines a donc mobilisé rapidement ses services de l’aide sociale et ceux de l’insertion, notamment l’agence départementale ActivitY’ d’insertion professionnelle, pour proposer aux étudiants en pertes de revenus, des solutions pérennes.

Résultat : plusieurs dispositifs d’aide à l’emploi sont déployés dès maintenant, d’autres suivront rapidement (dans le domaine du soutien scolaire notamment).

Le premier dispositif concerne le programme Yvelines Etudiants Seniors (YES) créé dans les Yvelines en 2004 pour lutter contre l’isolement des personnes âgées et déployé désormais presque partout en France. Ce dispositif permet aussi de renforcer et de développer le lien entre générations. 500 jobs d’agents de convivialité, ouverts expressément aux étudiants, ont d’ores et déjà été créés. Pour rendre visite à des personnes âgées, les appeler régulièrement, passer quelques heures ensemble.

Le second dispositif immédiat porte sur la création d’emplois à temps partiel pour 20 étudiants qui interviendront comme agents logistiques auprès de la Croix Rouge des Yvelines et des Restos du Cœur, en manque de bénévoles. C’est le Crous de Versailles qui assurera le relais de ces offres d’emplois sur son portail Jobaviz.

un autre programme sera bientôt lancé : le recrutement de 60 étudiants qui seront rémunérés par le Département pour faire du soutien scolaire auprès de 243 enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.yvelines-infos.fr.