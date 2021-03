YVELINES : UNE APPLICATION QUI SIMPLIFIE LES DÉMARCHES LORS DE LA VENTE ET L’ACHAT D’UN VÉHICULE D’OCCASION

Dès aujourd’hui, les Yvelinois qui vendent un véhicule d’occasion, peuvent télécharger sur leur smartphone et tester en avant-première Simplimmat. Cette application, disponible gratuitement sur Android et Apple Store, vise à faciliter et dématérialiser les démarches administratives et l’immatriculation du véhicule acheté d’occasion.

Lorsqu’une personne vend son véhicule à un particulier, elle doit déclarer la cession de son véhicule dans les 15 jours maximum après la date de sa cession physique. Cela permet de ne pas recevoir les avis de contravention correspondant aux éventuelles infractions commises par l’acheteur. L’acheteur doit, lui, demander une « carte grise » à son nom dans le mois suivant la déclaration de cession du véhicule.

Grâce à Simplimmat, toutes ces formalités administratives sont entièrement dématérialisées. Depuis l’application, le vendeur et l’acheteur peuvent réaliser leurs démarches de façon simultanée et en temps réel lors de la transaction du véhicule et juste avant la « remise des clefs ». Cela implique que l’acheteur et le vendeur soient physiquement présents au même endroit avec les documents administratifs nécessaires.

L’acheteur reçoit sa « carte grise » quelques jours plus tard directement à son domicile.

L’application Simplimmat est testée dans 3 départements (Eure, Eure-et-Loir et Yvelines) depuis 1er mars. Le déploiement national pourra intervenir à l’issue de l’analyse des résultats de l’expérimentation.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.yvelines.gouv.fr.