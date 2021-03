VERNON : DÉBUT DU CHANTIER PLACE DE PARIS

Depuis novembre dernier, les travaux de restructuration du Cœur de Ville sont entrés dans leur phase 1. Comme vous avez pu le constater une portion importante de la rue Carnot et le carrefour avec la rue Saint-Jacques sont en train d’être terminés. Du fait du péril menaçant un bâtiment historique – propriété privée – rue Carnot, les équipes s’attèlent maintenant aux travaux de la place de Paris.

Pour ne pas gêner la circulation et les fouilles archéologiques, le chantier de la place est divisé en 3 phases, dont la première concerne la rue Benjamin Pied. A partir du 22 mars une déviation sera mise en place sur le rond-point : le parking et la rue Benjamin Pied ne seront plus accessibles et la fontaine ne sera plus un giratoire. Les accès piétons, riverains, commerces et le passage des bus, ainsi que des véhicules de secours et les accès à l’hôpital, seront maintenus pendant toute la durée des travaux. Entre juin et septembre 2021, les ouvriers céderont la place aux archéologues, le chantier se déplaçant place Barette.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.