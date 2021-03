VERNON : UN GUICHET UNIQUE HANDICAP

Un Guichet Unique handicap, ouvrira tous les mercredis matins, de 9h30 à 13h, au service Education de la Mairie de Vernon, dès le 24 mars prochain. Cette permanence est l’occasion d’une rencontre avec les familles touchée par le handicap d’un enfant, afin de répondre aux besoins en terme de mode de garde, d’accueil périscolaire et extrascolaire, mais aussi dans l’aide aux démarches administratives et l’orientation vers les professionnels du secteur susceptibles de répondre au mieux à leurs attentes. Interlocutrice privilégiée, Elise Robin veillera à ce que le parcours de l’enfant soit le plus harmonieux possible.

Des permanences auront également lieu dans certaines écoles de la ville, jusqu’à la fin de l’année scolaire, date et lieux à venir.

Pour plus de renseignements contactez Elise ROBIN par mail à erobin@vernon27.fr ou par téléphone au 07 71 25 91 28.

Vous retrouverez toutes les informations sur le Guichet Unique handicap sur le site internet www.vernon27.fr.