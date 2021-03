YVELINES : LA COVID-19 N’A PAS EMPÊCHÉ LES INVESTISSEMENTS POUR LE TERRITOIRE

Si la crise sanitaire a engendré des dépenses imprévues en 2020, le budget 2021 du Conseil départemental conserve sa volonté d’investir pour le territoire. Le Département des Yvelines a su conserver des finances saines en 2020 malgré les dépenses imprévues liées à la gestion de la crise sanitaire. Plus de 23 M€ ont été engagés par le Département et 12 M€ supplémentaires viendront se greffer au budget 2021. Ce qui permettra de venir en aide aux victimes collatérales de la crise : commerçant, hôtelier, collégiens, personnes âgées etc. L’appui de la collectivité pour résister aux effets de la pandémie est un réel besoin pour eux.

Mais au-delà des aides versées, les dépenses sociales du Département sont elles aussi impactées. L’augmentation du nombre de demandeurs d’emplois nécessite un reversement du RSA plus important. Le budget qui leur est consacré sera de 183,6M€ en 2021, soit une progression de 15% par rapport à 2020.

Malgré tout, le Département reste vigilant sur la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement. En progression de 0,7%, elles représenteront un coût de 734 € par habitant en 2021. Bien en deçà de la moyenne nationale évaluée à 886 €. Avec ce budget, le Conseil départemental souhaite renforcer sa participation au SDIS (+ 1,9 M€), ou encore accompagner la montée en puissance du dispositif PASS Jeunes (+2,1 M€ en 2021).

Dans cette politique, le Département va également augmenter ses investissements en faveur du développement du territoire : 467,2M€ (+1,8%). Par ailleurs, la capacité de désendettement est évaluée à 3,6 ans, faisant des Yvelines l’un des Départements les moins endettés de France. De ce fait, Standard & Poor’s attribue une nouvelle fois la note « AA/Stable/A-1+ » au Département, la note maximale pour une collectivité française.

Un budget avec un accent sur le développement durable

Faire face aux enjeux écologiques, c’est assurer la pérennité des investissements. En 2021, le Département consacre 128,5M€ à la mobilité (25% du budget d’investissement). Bénéficieront de ces investissements : la construction des grandes infrastructures de transports en commun tel que Eole (33,7 M€) et le Tram 13 (26,3 M€) . Favorisant les connexions inter-banlieues, ces voies d’accès permettront de désengorger les routes et réduire l’impact carbone du territoire. Une mesure qui complète les investissements de voirie comme la création du diffuseur A86 à Vélizy (6,8M€), le pont RD 30 à Achères (2,6M€) ou encore la RD 121 voie nouvelle de Sartrouville-Montesson (2,4M€). Ces investissements seront également complétés par de la rénovation urbaine (12,6 M€) et l’investissement colossal du Département sur la construction et la réhabilitation des collèges (53,4 M€ sur 2021).

En complément, 11,7M€ permettront de sauvegarder nos Espaces Naturels Sensibles (3,1 M€) et préserver la qualité des eaux sur l’ensemble du territoire (6,9 M€). Plus qu’un simple budget d’investissements, c’est un véritable engagement que le Conseil départemental prend avec le territoire des Yvelines.

Les importants axes d’investissement en 2021 :

Transport en commun : 63 M€, le montant concerne la construction d’Eole et du Tram 13.

: 63 M€, le montant concerne la construction d’Eole et du Tram 13. Voirie : 55,6 M€, l’investissement assure l’entretien des routes départementales. 9,3 M€ sont prévus au soutien des routes communales.

: 55,6 M€, l’investissement assure l’entretien des routes départementales. 9,3 M€ sont prévus au soutien des routes communales. Santé : 11,3 M€, il s’agit d’un soutien à la construction de maison médical afin de soutenir le territoire face à la désertification.

: 11,3 M€, il s’agit d’un soutien à la construction de maison médical afin de soutenir le territoire face à la désertification. Rénovation urbaine : 12,6 M€, favoriser le vivre ensemble est une des priorités du Département qui participe à la diversification des logements dans les cœurs de ville.

12,6 M€, favoriser le vivre ensemble est une des priorités du Département qui participe à la diversification des logements dans les cœurs de ville. Soutien aux communes : 87 M€, la part du budget pour le soutien aux investissements des communes dans leur projet.

Pour en savoir plus sur le budget 2021 du conseil départemental des Yvelines rendez vous sur le site internet www.yvelines.fr.