JOURNAL LUNDI 22 MARS 2021 00:00 / 10:08 1X

Hélène Lyonnet et Rémy Pos, co-fondateurs du Casier Vert.

TITRES :

– Faits divers : des policiers ont été attaqués par des tirs de mortiers à Mantes la Ville.

– Grand Paris Seine et Oise : la communauté urbaine s’engage pour la qualité de l’eau.

– Epône et Mézières sur Seine : les deux communes proposent un espace de co-working pour les étudiants.

– Magnanville : les élèves de la commune ont goûté un yaourt local.

– Interview de Hélène Lyonnet et Rémi Pos, co-fondateurs du Casier Vert. Ils nous parlent de ce commerce axé sur les produits locaux et le zéro déchet.