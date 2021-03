CORONAVIRUS : POINT SUR LES SERVICES PUBLICS ASSURÉS PAR GPS&O

Suite aux annonces gouvernementales du 18 mars 2021 annonçant la mise en place de mesures de confinement pour 16 départements, dont le Département des Yvelines et le décalage du couvre-feu à 19h, votre communauté urbaine assure la continuité de ses services voirie, eau et assainissement et collecte des déchets.

Retrouvez ci-après les conditions d’accès aux équipements ouverts au public :

Conditions d’accès aux permanences accueil logement

Le public est accueilli, dans le respect des gestes barrières. Le port du masque est obligatoire et le demandeur doit venir seul (sauf cas particulier après validation du service).

Antenne Logement de Magnanville

Adresse courrier postal : Service Logement GPSEO – Antenne de Magnanville – Immeuble Autoneum – Rue des chevries 78410 AUBERGENVILLE

Mail : logementsitemagnanville@gpseo.fr

Permanence téléphonique : 01 30 98 30 92, tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, sauf le mardi après-midi

Accueil du public : rue des Pierrettes 78200 MAGNANVILLE

Les lundi, mardi et jeudi : de 9h à 12h

Les mercredi : de 13h30 à 16h30

Antenne logement de Mantes la Jolie

Adresse courrier postal : Service Logement GPSEO – Antenne de Mantes la Jolie – Immeuble Autoneum – Rue des chevries 78410 AUBERGENVILLE

Mail : logementsitemantes@gpseo.fr

Permanence téléphonique : 01 34 00 16 90, tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, sauf le mardi après-midi

Accueil du public : 7 rue Charles Gounod 78200 MANTES LA JOLIE

Les mardi et vendredi : de 9h à 12h

Les lundi et jeudi : de 13h30 à 16h30

Permanence d’Epône

Permanence suspendue pendant le confinement.

Afin de respecter les mesures de protection sanitaire, les administrés sont invités à privilégier les solutions suivantes plutôt que de se rendre dans l’un de nos bureaux d’accueil :

Contacter le service par téléphone ou par email pour tout renseignement sur les modalités de demande de logement social ou pour toute information concernant un dossier en cours d’instruction

Transmettre les pièces de leur dossier par email, par courrier postal ou par dépôt dans la boîte aux lettres de chaque antenne logement

Créer, renouveler et modifier leur demande sur le guichet en ligne .

Pour retrouvez les informations pratiques et les modalités de dépôt de dossier > cliquez ici

Conditions d’accès aux déchèteries

Les 14 déchetteries accessibles aux habitants du territoire restent ouvertes selon les modalités d’accueil actuellement en vigueur. Pour retrouvez les horaires adaptés et les modalités d’accès >cliquez ici

Conditions d’accès aux équipements sportifs et culturels

Les piscines

Les piscines Sébastien Rouault à Andrésy , Saint-Exupéry à Poissy , Bécheville aux Mureaux et la piscine de Porcheville restent exceptionnellement ouvertes pour :

les activités sportives participant à la formation universitaire ;

les entraînements des sportifs professionnels et de haut niveau ;

les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles.

Les piscines réouvrent progressivement à la natation scolaire selon le calendrier suivant :

Piscine d’Andrésy : à partir du 25/03

Piscine de Porcheville : à partir du 26/03

Les Bains Seine Mauldre à Aubergenville : à partir du 06/04 (uniquement pour les scolaires)

: à partir du 06/04 (uniquement pour les scolaires) Aqualude à Mantes-la-Jolie & Aquasport à Mantes-la-ville : à partir du 12/04 (uniquement pour les scolaires)

A partir du samedi 27 mars, le bassin extérieur de la piscine Migneaux à Poissy et la Piscine de Porcheville (en mode piscine découverte) sont ouvertes pour tous les nageurs de plus de 12 ans.

Retrouvez les horaires et les conditions d’accès à la piscine Migneaux > cliquez ici

Retrouvez les horaires et les conditions d’accès à la piscine de Porcheville > cliquez ici

Les piscines de Conflans-Sainte-Honorine , le bassin intérieur de la piscine Migneaux à Poissy, Verneuil-sur-Seine , Meulan-en-Yvelines , Aubergenville , Aqualude à Mantes-la-Jolie et Aquasport à Mantes-la-Ville sont fermées au public.

La patinoire à Mantes-la-Jolie

La patinoire reste ouverte uniquement pour :

l’accueil des Instituts médicoéducatifs (IME) le lundi de 13h45 à 15h45 et le mercredi de 11h à 12h.

à partir di 25 mars, la pratique scolaire (sur réservations de créneaux auprès de la Patinoire) du lundi au vendredi.

La médiathèque aux Mureaux

La médiathèque est ouverte du mardi au dimanche, de 14h à 18h. Accès limité à 50 personnes simultanément pour une période de 30 minutes. Les salles de travail sont fermées au public.

Un click & collect, système de commande en ligne et de retrait sur place est disponible. Plus d’infos >> cliquez ici

Centre de la Danse Pierre Doussaint aux Mureaux

Le CDLD ferme ses portes à 17h30.

Conservatoire à Rayonnement Départemental à Mantes-la-Jolie

La fin des cours collectifs se fait à 17h. Les autres cours se terminent à 17H30. Pour les cours ayant lieu après 17h30, ceux-ci se déroulent en visio enseignement.

Théâtre de la Nacelle à Aubergenville

Fermeture au public.

Parc aux étoiles à Triel-sur-Seine

Fermeture au public. Néanmoins, le Parc aux Etoiles vous propose un programme 100 % virtuel en direction de tous les publics 7 jours sur 7. Pour en savoir plus > cliquez ici

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet gpseo.fr.