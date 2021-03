COVID-19: LE DÉPARTEMENT DE L’EURE UNE NOUVELLE FOIS AU RENDEZ-VOUS

Le Premier Ministre a annoncé un nouveau confinement dès vendredi 19 mars à minuit. Pour la 3ème fois depuis un an, le Département s’adapte et se mobilise pour assurer l’essentiel. L’Eure et la Seine-Maritime, l’ensemble des départements franciliens ainsi que la région des Hauts-de-France sont de nouveau confinés depuis le vendredi 19 mars à minuit. C’est le Premier Ministre, Jean Castex, qui l’a annoncé jeudi dernier en direct du ministère de la Santé. Ce confinement s’applique sur l’ensemble du département. Il est justifié par un niveau d’incidence du virus élevé, très proche du seuil d’alerte. Il tient compte également des capacités de réanimation au bord de la saturation.

Les services du Département restent ouverts

Pour cette nouvelle période de confinement, le Département reste à votre service. Sous réserve du respect des gestes barrières, les services sont ouverts au public aux jours et horaires habituels même si les contacts téléphoniques ou par courriel sont à privilégier. Par ailleurs, les missions départementales sont assurées.

Tous les services départementaux restent ouverts au public. L’accueil se fait autant que possible sur rendez-vous et par téléphone en prenant contact avec vos interlocuteurs habituels.

En cas d’urgence sociale, une plateforme d’accueil téléphonique est accessible à tous au 02.32.31.97.17.

Elle est opérationnelle le lundi de 14 h à 17 h et du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.

N’oubliez pas votre attestation de déplacement

Ce nouveau confinement marque le retour de l’attestation de déplacement pour les sorties au-delà de 10 km. Cette attestation de déplacement dérogatoire est à remplir obligatoirement avant de se rendre au rendez-vous notamment dans les services du Département.

La case à cocher est la suivante : « Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public ».

Vous pouvez télécharger l’attestation sur le site internet du département. Elle peut aussi être remplie directement sur l’application mobile « Tous anti-covid »

Les missions départementales sont assurées

Outre l’accueil du public, toutes les missions du Département sont assurées. Les services d’aides à domicile aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ainsi que la protection de l’enfance continuent de fonctionner. Toutes les allocations sociales dues (APA, APH, RSA…) seront bien versées dans les délais.

Les collèges restent ouverts. Les agents du Département assurent l’entretien des locaux et la restauration scolaire dans le respect des protocoles sanitaires édictés par l’Éducation nationale.

Les chantiers en cours et programmés aussi bien sur les routes que dans les collèges notamment se poursuivent normalement et dans les délais.

Les sites culturels d’Harcourt et de Gisacum qui ont ouvert leurs espaces extérieurs au public depuis le 1er mars devraient rester accessibles sous réserve de l’avis de la préfecture.

Les archives départementales sont également fermées au public mais le service de consultation à distance est opérationnel.

Commerces : seulement de première nécessité

Seuls les commerces de première nécessité resteront ouverts. Ce sont essentiellement les commerces d’alimentation mais aussi les librairies ou les enseignes de bricolage inférieures à 20 000 m2. Dans la journée de vendredi, d’autres professions semblaient avoir la possibilité de rester ouverts. Ainsi les coiffeurs ou encore les fleuristes ont reçu l’assurance de pouvoir ouvrir en respectant des consignes sanitaires renforcées.

Des déplacements dans un rayon de 10 km

Cette troisième vague de confinement comprend de nouvelles restrictions en matière de déplacements. Ainsi, il ne sera pas possible de s’éloigner à plus de 10 km de son domicile.

A noter encore que les déplacements interrégionaux sont interdits, sauf motif impérieux ou professionnel.

Les déplacements en dehors du domicile « pour s’aérer et faire du sport » sont permis. Il est désormais possible de sortir en journée sans limitation de durée. Mais, il faudra toutefois disposer d’une attestation dûment remplie.

Le couvre-feu retardé à 19 h

Afin de tenir compte de l’allongement des jours avec l’arrivée du printemps, l’heure du couvre-feu passe de 18 à 19 h pour l’ensemble des départements français. Les Eurois sont donc concernés.

Télétravail 4 jours sur 5

Le télétravail est une nouvelle fois fortement encouragé pour les entreprises et les salariés qui le peuvent. L’objectif est de tendre vers 4 jours sur 5 de travail à la maison pour les fonctions et les métiers qui le permettent.

L’ensemble de ces informations est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet eureennormandie.fr.