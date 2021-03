COLLÉGIENS : OSEZ L’EXCELLENCE AU CAMPUS DE MESNIL-EN-OUCHE

Le Département, en partenariat avec l’Académie de Normandie et la Commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche, ouvre un internat d’excellence dans le nouveau Campus éducatif de Mesnil-en-Ouche.

D’une capacité de 30 élèves, le nouvel internat d’excellence ouvrira ses portes en septembre prochain. Il s’adresse à tous les collégiens eurois, de la 6e à la 3e.

Ce projet ambitieux et innovant n’a qu’un seul but : assurer la réussite des collégiens. D’ailleurs, d’importants moyens ont été mis en place pour encadrer les élèves les plus méritants et favoriser un enseignement de qualité. N’obtient pas le label « internat d’excellence » qui veut.

Le Campus éducatif c’est :

Un cadre privilégié pour apprendre et travailler (accès à des ressources, aide aux devoirs, équipements numériques innovants, plateau sportif) qui doit permettre aux élèves d’apprendre et travailler dans les meilleures conditions.

pour apprendre et travailler (accès à des ressources, aide aux devoirs, équipements numériques innovants, plateau sportif) qui doit permettre aux élèves d’apprendre et travailler dans les meilleures conditions. Un projet pédagogique ambitieux proposé faisant la part belle aux langues étrangères, aux sports, à la culture et à la citoyenneté

Qui dit internat d’exception dit aides exceptionnelles. Le coût de l’internat est à la charge des familles mais des aides financières seront prévues. Le coût moyen de l’internat est d’environ 1 250 euros par an mais par exemple, pour un élève boursier échelon 3, le coût de l’internat sera entièrement pris en charge.

Ce nouvel internat d’excellence bénéficie de nombreux atouts :

Un encadrement exceptionnel : une aide aux devoirs poussée, un suivi du projet personnel de l’élève et un renforcement des tutorats

Une offre pédagogique sur mesure : une offre linguistique renforcée, une section sportive arbitre, le dispositif « Mini-entreprise », une section jeune reporter, une éducation musicale et une offre culturelle riche

Un cadre de vie unique : au vert, des locaux neufs et des équipements numériques (tablettes, ordinateurs)

Les inscriptions au nouvel internat du Campus de Mesnil-en-Ouche sont ouvertes à tous les collégiens eurois, de la 6e à la 3e. Les inscriptions se font jusqu’au 24 avril 2021. Le Campus est situé à 20 minutes de Bernay et à moins d’une heure d’Évreux.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant il faut :

1-télécharger le dossier d’inscription: https://www.mesnil-en-ouche.fr/wp-content/uploads/2021/01/dossier-de-candidature-campus-ducatif-16756.pdf

2-compléter le dossier sans oublier les pièces justificatives

3-adresser le dossier complet avant le 24 avril 2021 à la Direction des services départementaux de l’Education Nationale – DIPEL 1- 24 Bd Georges Chauvin – 27 000 Évreux

4-Une commission se réunira pour examiner les dossiers.

Pour tout renseignement contactez le collège Jacques Daviel, 2 rue du collège, la Barre-en-Ouche 27330 Mesnil-en-Ouche , par téléphone au 02 32 44 36 86 ou par mail à 0271121X@ac-rouen.fr

Pour plus d’informations rendez vous sur le site internet eureennormandie.fr