JOURNAL MARDI 30 MARS 2021 00:00 / 10:13 1X

De gauche à droite : Azmy Ahriz, directeur de la Mission locale du Mantois, et Guy Müller, maire d’Epône.

TITRES :

– Faits divers : une centaine de jeunes ont pris pour cible des policiers à Mantes la Jolie.

– Education : les classes devront fermer au premier cas de contamination covid détecté.

– Education : le syndicat FSU 78 réclame des mesures sanitaires fortes dans les établissements scolaires.

– Mantes la Jolie et Les Mureaux : les nouveaux projets de renouvellement urbain entrent dans leur phase opérationnelle.

– Interview de Guy Müller, maire d’Epône, et Azmy Ahriz, directeur de la Mission Locale du Mantois. Ils reviennent sur les dispositifs, nouveaux et existants, déployés sur la commune en faveur des 16-25 ans pour leur insertion professionnelle.