SOLIDARITÉ : LES AIDES DE LA VILLE DE VERNON

La Ville de Vernon, via son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vient en aide aux plus fragiles, toute l’année. Dans ce contexte difficile, un soutien particulier est apporté aux habitants touchés par la crise sanitaire et sociale.

Deux nouvelles aides exceptionnelles ont été mises en place :

ous justifiez d’une baisse de ressources et une difficulté financière liées au contexte sanitaire, vous pouvez alors solliciter le CCAS pour une aide ponctuelle et exceptionnelle pour le paiement d’une facture. Pour cela, vous devez: résider depuis plus de 3 mois à Vernon, justifier que la crise sanitaire a réduit les ressources du foyer de manière significative depuis mars 2020 etcompléter le dossier de demande d’aide que vous pouvez télécharger en cliquant ici, ou retirer à l’accueil du CCAS. Soutien alimentaire aux étudiants : le CCAS, en partenariat avec l’Épicerie sociale de l’association Jeunesse et Vie, crée un accès spécifique aux jeunes étudiants et salariés alternants dans l’objectif d’éviter une rupture scolaire ou de formation dans le contexte sanitaire actuel. Pour cela, vous devrez: être âgé de moins de 25 ans et être indépendant financièrement. Pour les étudiants: bénéficier de la bourse nationale et être inscrit dans un établissement scolaire de Vernon ou résider à Vernon. Pour les salariés alternants: résider à Vernon, être inscrit dans un organisme de formation de Vernon ou employeur à Vernon, justifier de votre baisse ou absence de ressources. Une évaluation sociale globale de votre situation sera réalisée par l’Épicerie sociale. Vous pouvez vous adresser directement à l’épicerie sociale aux coordonnées suivantes: Epicerie Sociale, Résidence Paul Bajet, 24 Rue des Ecuries des Gardes 27200 VERNON, Tel: 02.32.51.56.42.

D’autres aides existent

e portage de repas est un service à domicile proposé par le CCAS, destiné en priorité aux personnes de plus de 65 ans ou en perte d’autonomie résidant sur Vernon et Saint- Marcel. La livraison est réalisée dans le respect de la chaîne du froid afin de garantir la bonne conservation des plats. Renseignements et inscriptions au 02.32.64.79.18 du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h Transport à la demande : Le TAD s’adresse exclusivement aux Vernonnais autonomes de plus de 65 ans. Ce service est gratuit. Une réservation à l’avance par téléphone est obligatoire. Un chauffeur passe simplement vous prendre et vous emmène à la destination souhaitée, aux horaires prévus (démarches administratives, courses, hôpital…). Ce service est proposé : le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 14h à 17h et le samedi de 8h45 à 12h15. Réservation obligatoire au 02.32.64.79.17 le lundi, mercredi après-midi et vendredi après-midi.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet de la ville www.vernon27.fr.