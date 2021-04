BROGLIE : UN NOUVEAU COLLÈGE EN CONSTRUCTION

A Broglie, le nouveau collège sort de terre. Il sera livré au cours de l’année 2022 pour remplacer l’actuel établissement du Chamblac, vétuste et difficile à mettre aux normes. C’était un engagement du Département : faire disparaître dans l’Eure, les collèges à structure métallique dits Pailleron de funeste réputation. Avec la construction du nouveau collège de Broglie la promesse sera tenue d’ici la rentrée de septembre 2022. Les collégiens abandonneront alors l’ancien collège du Chamblac pour ce nouvel établissement tout neuf.

Sur un terrain de la commune de Broglie, le chantier de construction a débuté en octobre dernier. Le nouveau collège sera en capacité d’accueillir 250 élèves. Il comprendra un pôle enseignement, un pôle accueil, un pôle vie du collège, un pôle direction et encadrement, un pôle médico-social, un CDI, une demi-pension et 3 logements de fonction. Des aménagements sportifs font également partie de la construction avec un plateau sportif et une piste d’athlétisme.

Ce chantier du collège proprement dit s’accompagne de la création d’une nouvelle gare routière. Elle comptera près de 50 places, une aire de dépose-minute et un stationnement pour 6 bus. Elle est réalisée en deux phases. La première, débutée aussi en octobre, est terminée. La seconde interviendra au moment des travaux de finition du nouveau collège en février 2022.

L’ensemble sera opérationnel pour la rentrée scolaire de septembre 2022.

La reconstruction du collège Maurice-de-Broglie fait partie de l’ambitieux plan d’investissement pour les collèges porté depuis 2016 par le Département. Ce plan, avec un budget de 210 M€, va permettre de rénover totalement ou de reconstruire 16 collèges dans l’Eure d’ici 2023.

Comme toutes les nouvelles constructions du Département, le nouveau collège de Broglie prend en compte très largement les enjeux environnementaux. Ainsi, il sera équipé de deux chaudières à granulés de bois. Des panneaux photovoltaïques en autoconsommation seront aussi mis en œuvre. Enfin, l’ensemble du bâtiment bénéficiera d’une isolation renforcée.

Pour plus de renseignement rendez vous sur le site internet eureennormandie.fr.