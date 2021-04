JOURNAL MERCREDI 31 MARS 2021 00:00 / 8:14 1X

Les chalets ont été installés Place Saint-Maclou vendredi 26 mars 2021.

TITRES :

– Faits divers : des individus ont vandalisé l’école des Merisiers de Mantes la Ville.

– Piscines : les établissements de Poissy et Porcheville ont pu rouvrir au public.

– Culture : l’Eole Factory Festival annonce sa programmation pour septembre.

– Mantes la Jolie et Rosny sur Seine : le projet de l’écoquartier est sur le point d’être relancé.

– Interview de Laurent Angelini, patron du pub Les Coulisses, et Raphaël Cognet, maire de Mantes la Jolie. Ils reviennent sur le projet du Village des restaurateurs, mis en place le 27 mars, pour un rendez-vous hebdomadaire jusqu’à fin mai au plus tard.