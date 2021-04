MANTES-LA-JOLIE : DEVENEZ ASSESSEURS POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS

A l’occasion des élections départementales et régionales 2021, la Ville de Mantes-la-Jolie lance un appel à candidature, auprès des électeurs inscrits sur ses listes électorales, pour devenir assesseur bénévole.

Les assesseurs ont pour missions de contrôler et faire signer la liste d’émargement ; apposer sur la carte électorale le timbre portant la date du scrutin ; et suppléer ou assister le président pour le contrôle d’identité des électeurs et tenir l’urne

Si vous souhaitez vous inscrire envoyez un mail à serviceelections@manteslajolie.fr.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.