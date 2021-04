LES OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN BIENTÔT LANCÉES À MANTES-LA-JOLIE ET AUX MUREAUX

Pilotés par la communauté urbaine, les nouveaux projets de renouvellement urbain à Mantes-la Jolie et aux Mureaux vont entrer dans leur phase opérationnelle. Ils débuteront entre 2021 et 2024.

Alors que les chantiers ont déjà démarré à Chanteloup-les-Vignes, l’acte 2 du nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) va maintenant se poursuivre dans deux autres villes emblématiques du territoire en matière de politique de la ville : Mantes-la-Jolie et Les Mureaux. Outre les réhabilitations, constructions de logements ou d’équipements publics et les aménagements d’espaces publics (…), ces deux projets ont en commun d’être tournés, en particulier vers la réussite éducative, la diversification de l’offre résidentielle et la transition écologique.

Le coup d’envoi de ce programme s’appuie sur la convention signée entre la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) en décembre 2020 pour définir l’accompagnement financier et les conventions de quartier adoptées ce jeudi 25 mars en conseil communautaire.

L’ANRU 2 est lancé depuis 2014 à Mantes-la-Jolie. Aujourd’hui, l’ambition est de structurer et d’animer le quartier via la création d’équipements et le réaménagement des espaces publics, de renforcer le cœur du Val Fourré autour de la place Clemenceau, d’améliorer la qualité résidentielle des quartiers existants en valorisant leurs atouts paysagers et environnementaux.

Les secteurs des Aviateurs, des Musiciens et des Physiciens seront restructurés et requalifiés afin que le parc de logements existant offre une nouvelle attractivité tout en améliorant les espaces publics ainsi que l’offre de stationnement. Le secteur Chénier/Lécuyer va, lui, se transformer autour d’un parc. L’objectif est d’accueillir une offre diversifiée de logements et d’améliorer les liaisons nord-sud et est-ouest. Le programme englobe aussi l’extension des écoles Colette, Rousseau et Jonquilles ainsi que la construction du groupe scolaire Chénier.

Ce projet se prolongera sur les dalles centrales Ronsard et Clemenceau. Il bénéficie également du dispositif ORCOD-IN pour rénover 13 copropriétés dégradées. Plus globalement, l’objectif de cette ambitieuse opération de renouvellement urbain est de relier chacun des secteurs résidentiels du Val Fourré à une armature d’espaces publics de proximité, lisible et hiérarchisée, sur laquelle pourront se greffer les logements crées ou réhabilités ainsi que les équipements publics.

Afin d’associer très étroitement les habitants du Val Fourré à la mue de leur quartier, la concertation s’inscrit au cœur de ce nouveau chapitre de la rénovation urbaine. Ainsi, une première série d’ateliers participatifs a été organisée, dès novembre 2019, pour leur présenter le projet et prendre en compte leurs attentes. Cette dynamique de consultation et d’information de proximité se poursuivra et accompagnera les différentes phases de ce chantier.

Aux Mureaux, le nouveau programme de renouvellement urbain permet de poursuivre la rénovation entamée depuis 2004. À la suite de la livraison du parc Molière en 2017, premier aménagement public français certifié Haute Qualité Environnementale (HQE) aménagement, le nouveau plan concerne l’entrée de ville sud-Les Musiciens et le secteur de la Croisée des Bougimonts (secteurs Bougimonts et stade Léo Lagrange).

Ainsi, la métamorphose de l’Écoquartier Molière se poursuit dans le secteur des Musiciens par une action visant à améliorer :

Le cadre de vie : ouvertures paysagères et baisse de la densité, nouvelles places publiques et résidentialisation des logements sociaux, déplacements facilités et itinéraires nouveaux, nouvelles écritures architecturales tant en réhabilitation qu’en construction

Le confort des logements : réhabilitation des logements sociaux existants avec le dispositif « logement connecté » et constructions nouvelles pour proposer une offre inexistante actuellement comme des maisons individuelles

Des services du quotidien aux habitants et aux résidents sur les plans sportifs, associatifs, scolaires et résidentiels

La préservation de l’environnement et de la santé : réhabilitation de logements sociaux visant le label Haute Performance Énergétique (HPE) rénovation, création d’îlots de fraîcheur, respect du cycle naturel de l’eau (infiltration à la parcelle, noues,..), choix d’essences végétales propices à l’environnement local, nouveaux jardins familiaux et pédagogiques exploités sans utilisation d’engrais chimiques ni de pesticides et dotés d’une cuve de récupération d’eau de pluie et de composteurs (critères de l’Agenda 21 de la commune).

Le secteur du stade Léo Lagrange accueillera le second équipement éducatif phare de la ville : le pôle éducatif Léo Lagrange. Cet équipement conçu pour être évolutif, répond aux ambitions HQE. Multifonctionnel, il pourra être ouvert 7j/7, 24h/24 afin d’accueillir des activités scolaires, périscolaires et extrascolaires dont un centre de formation et préformation sportives. Aux abords de l’équipement, les rues Cimetière et Bérégovoy, second grand axe structurant de la ville après l’avenue de l’Europe, seront entièrement réaménagées pour offrir à la fois une sécurité aux piétons et aux cyclistes dans un cadre paysager intégrant les techniques de gestion alternative des eaux de pluie.

Enfin dans le secteur des Bougimonts, l’ambition est de renforcer l’attractivité du centre commercial et d’améliorer l’ambiance urbaine.

L’ANRU finance la réhabilitation de 500 logements sociaux par le bailleur Les Résidences Yvelines Essonne, la démolition de trois immeubles HLM (196 logements), la création de jardins familiaux, la construction du pôle éducatif Léo Lagrange et la démolition/reconstruction d’une halle sportive par la ville des Mureaux. GPS&O va aménager 30 945 m² d’espaces publics et 47 015 m² d’aménagement foncier pour accueillir principalement la construction de 230 logements privés.

La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise compte quatre quartiers concernés par le NPNRU. Les « Cinq Quartiers » aux Mureaux et le « Val Fourré » à Mantes-la-Jolie sont d’intérêt national. Les quartiers « Noé-Feucherets » à Chanteloup-les-Vignes et « Centre-Sud » à Limay sont, eux, d’intérêt régional. Par ailleurs, trois communes développent également des projets de renouvellent urbain financés par le Département au titre du Programme de Relance et d’Intervention pour l’Offre Résidentielle des Yvelines (PRIOR) : le quartier Les Fleurs à Carrières-sous-Poissy, la Cité Du Parc à Vernouillet, le quartier Beauregard, Saint Exupéry à Poissy.

Près d’un habitant sur six du territoire vit dans un des douze quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV), répartis entre huit communes. La politique de la ville et les projets de renouvellement urbain s’affirment comme un enjeu prioritaire pour GPS&O.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet gpseo.fr.